В Киеве судят мошенницу, которая на туристических путевках и продаже бытовой техники обманула граждан на 700 тыс. гривен.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, подозреваемая, не будучи оператором по предоставлению туристических услуг не имея целью намерения и возможности выполнять обязательства по договорам о туристическом обслуживании, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте за выдуманной льготной программой.

Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношение к указанной компании не было.

По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016 по ноябрь 2018 года.

Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, и обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственными Подольского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, как мошенник пополнил счет на 50 тыс. грн одной купюрой в 200 гривен на нитке мошенник.

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