По оценке Государственной службы статистики, в период с января по май текущего года численность населения Украины уменьшилась на 116 700 человек.

Об этом пресс-служба Госстата сообщает в Facebook.

К 1 июня 2020 года численность населения страны составляла 41 миллион 785 тысяч человек. Для сравнения, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июля составляла 42 миллиона 30 тысяч 832 человека.

Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.

Ранее "Страна" приводила прогноз американских ученых, согласно которому через 80 лет население Украины уменьшится в 2,5 раза.

Мы также писали, что в 2064 году численность населения Земли достигнет пика, а потом начнет сокращаться.