Обвинительный акт по делу о стрельбе в полицейского на Оболони направлен в суд для рассмотрения по существу. Инцидент произошел вечером 24 апреля 2020 на улице Ивашкевича в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Работник полиции заметил на улице двух мужчин, которые находились возле автомобиля и вели себя подозрительно. Полицейский подошел к ним, представился и попросил предъявить документы. В ответ один из злоумышленников начал хаотично наносить милиционеру удары в область головы, другой пытался обхватить за шею сзади.



Полицейскому удалось вызвать подмогу. Нападавшие с места преступления скрылись. Однако, заметив, что полицейский преследует их, один из злоумышленников достал из сумки пистолет и совершил шесть выстрелов в сторону полицейского. Три пули попали милиционеру в ногу.



Один из злоумышленников удалось задержать непосредственно после совершения преступления. Им оказался 28-летний киевлянин, который находился в розыске. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины (причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).



Относительно другого злоумышленника материалы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Как сообщала "Страна", несколько дней назад в Киеве мужчина устроил масштабный пожар посреди поля на Оболони.

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