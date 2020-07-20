В Минздраве рассказали, что уже известно о коронавирусе, а что только предстоит узнать. Также медики напомнили о важности элементарных правил безопасности во время пандемии.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Благодаря новым исследованиям ученые получают дополнительные данные, которые позволяют лучше понять заболевание COVID-19 (которое вызывает вирус SARS-CoV-2) и совершенствовать меры борьбы с ним", - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас исследователи пытаются узнать больше о воздействии вируса на человека, поэтому ученые во всем мире непрестанно работают. Что до сих пор неизвестно:

Различные пути передачи инфекции, в частности через капли различного размера, физический контакт, а также роль передачи воздушным путем.

Минимальная доза вируса, которая необходима для инфицирования.

Процент инфицированных людей, которые переносят бессимптомную форму заболевания.

Специфические факторы, связанные с распространением вируса инфицированными людьми, которые не имеют симптомов.

На данный момент известно:

Люди, которые не имеют симптомов, могут распространять вирус, даже не подозревая о нем.

Возможна воздушная передача.

Во время выполнения некоторых медицинских процедур (искусственной вентиляции легких, интубации трахеи, бронхоскопии и прочее) в воздухе могут оказаться очень маленькие капельки выделений. Такие капельки способны оставаться подвешенными в воздухе длительное время.

Разница между инфицированным человеком, у которого еще нет симптомов, и человеком с бессимптомным течением.

Чтобы избежать прямого контакта с зараженными капельками, важно соблюдать дистанцию ​​не менее одного метра от других людей. Также необходимо прикрывать рот бумажной салфеткой или изогнутым локтем, когда вы кашляете или чихаете, чтобы не подвергать опасности других людей. Если придерживаться физического дистанцирования невозможно, тогда важным средством защиты является маска, даже тканевая.

Инфицированный человек может оставлять капельки выделений с вирусом на поверхностях. Чтобы избежать контакта с выделениями больного человека через предметы, важно часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Также важно обрабатывать поверхности, к которым часто прикасаются.

Напомним, Минздрав показал карту распространения коронавируса по областям на 20 июля. За последние сутки заразился еще 651 украинец.

Как сообщала "Страна", в Ровно в тестовом режиме заработали все 38 детских садов. Однако, часть ограничений остались: ясли пока закрыты, а в группе может находиться не более 15 детей одновременно.