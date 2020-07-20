Американские ученые установили, подавление какого участка головного мозга у мышей разрушает связь между восприятием окружающей обстановки и наркотическими веществами. Им оказалось ядро таламуса. Это открытие можно использовать для разработки методов лечения зависимости от опиоидных веществ.

Результаты наблюдения ученый опубликованы в журнале Neuron.

В формировании наркотической зависимости большую роль играет связь между принимаемым веществом и сопутствующими ощущениями. Принимая наркотик, человек или животное получает удовольствие, а отсутствие вещества вызывает ломку - абстинентный синдром.

На появление такой связи и усиление желания употребить наркотик могут повлиять факторы окружающей среды. Например, у курильщиков стремление затянуться сигаретой вызывает запах сигаретного дыма или вид курящих людей. Влияние на это промежуточное звено - один из самых действенных способов избавления от зависимостей.

Ученые из Стэнфордского университета предположили, что ключевую роль в формировании связанных с наркотиками воспоминаний может играть паравентрикулярное ядро таламуса.

Чтобы это проверить, ученые провели эксперимент на мышах. Для этого мышей пускали в клетку с двумя комнатами и после того, как они выбирали одну, вводили им физраствор и держали там же в течение 45 минут в течение четырех дней каждый день. После этого мышам вводили морфин и повторяли процедуру, но уже с другой комнатой. По окончании периода привыкания мышам позволяли выбирать, в какую комнату пойти. Зависимые от морфина мыши всегда выбирали ту комнату, в которую их помещали сразу после того, как вещество было введено.

Активность мозга мышей изучали с помощью сложной визуализации.

Исследователи выяснили, что активность пути между паравентрикулярным ядром таламуса и центральным ядром миндалевидного тела необходима для формирования связи между определенной комнатой и тем, что именно в ней мышь может получить морфин. Мыши, которым подавляли путь искусственными препаратами, значительно реже проявляли интерес к морфиновой комнате во время тренировки. Интересно, что такой эффект сохранялся и на следующий день, когда активность пути никак не ограничивали.

А подавление пути между паравентрикулярным ядром таламуса и прилежащим ядром приводило к тому, что мыши переставали связывать определенную комнату с получением морфина: мыши проявляли значительно меньше интереса к морфиновой комнате через сутки и десять дней после подавления пути. Ученые заключили, что этот путь отвечает за хранение воспоминаний об уже сформированной связи между комнатой и тем, что в ней можно получить морфин.

Посмертный анализ тканей головного мозга показал, что подавление пути между таламусом и прилежащим ядром снижает активность 22 разных участков по всему головному мозгу.

Авторы пришли к выводу, что паравентрикулярное ядро таламуса играет ключевую роль в формировании зависимости (по крайней мере, опиоидной), причем роль двойную. За счет своей связи с несколькими участками, участвующими в формировании зависимости, это ядро не только руководит изначальным формированием ассоциации между внешними факторами и веществами, но и помогает ей сохраниться в памяти, повышая риск того, что зависимый снова столкнется с чем-то, что заставит его употреблять. Разумеется, это означает, что на связи между паравентрикулярным ядром и остальными участками можно воздействовать с целью избавления от зависимости: по сути, их подавление "стирает" воспоминания о связи между внешними факторами и зависимостью, помогая предотвратить рецидив.

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