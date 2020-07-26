Прокуратурой Киевской области организованы комплексные проверки по вопросам соблюдения прав осужденных.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры области.

По результатам проверок установлено, что должностными лицами государственного предприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины № 35", на котором трудоустроены осужденные, отбывающие наказание в государственном учреждении "Белоцерковская исправительная колония № 35", грубо нарушено законодательство о труде.

Так, госпредприятием не выплачена заработная плата осужденным за текущий год, с которой отчисляются средства на погашение причиненного в результате совершения преступлений государству или потерпевшим убытков на общую сумму более 420 тыс. грн.

Реагируя на указанные нарушения, Белоцерковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту невыплаты заработной платы осужденным по ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Белоцерковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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