По факту драки в маршрутке Днепра открыто еще одно уголовное дело. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напомним, инцидент случился в Днепре, когда женщина заплатила за два места, чтобы ехать одной, после чего нарвалась на волну агрессии со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее.

Один из мужчин несколько раз ударил женщину кулаком в лицо, а пенсионерка еще и пыталась вырвать ей волосы. Конфликт сняли свидетели и выложили в Сеть видео. По данному факту полиция открыла одно уголовное дело.

Позже выяснилось, что мужчину, который ударил женщину в транспорте отыскали и избили неизвестные. Именно по этому факту полиция открыла второе дело.

Как ранее сообщала "Страна", как в столичной маршрутке пьяный мужчина угрожал пассажирам пистолетом.