В Минздраве рассказали, как должен вести себя член семьи при подозрении на коронавирус, чтобы не заразить остальных обитателей квартиры или дома. Особенно эти правила актуальны для тех, кто живет с пожилыми или хронически больными родственниками.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на брифинг главы ведомства Максима Степанова.

"Минздрав призывает соблюдать эпидемиологических правил: надевать маску в общественных местах, пользоваться антисептиками и соблюдать социальной дистанции в полтора метра", - указано в сообщении.

При этом Степанов отметил, что если коронавирусом заболел только один член семьи, ему нужно максимально самоизолироваться от остальных жителей квартиры - жить в отдельной хорошо проветриваемой комнате, пользоваться разными санузлами и питаться отдельно.

А во время вынужденных контактов необходимо носить медицинскую маску, однако избегать их будет более результативно.

Напомним, во Львовской области от осложнений коронавируса скончалась женщина, которая в ночь с 17 на 18 июля родила ребенка. За жизнь 28-летней роженицы боролись "все специалисты, которых можно было привлечь", но спасти ее не удалось.

как сообщала "Страна", Минздрав показал карту распространения коронавируса по областям на 20 июля. За последние сутки заразился еще 651 украинец.