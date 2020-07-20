Журналисты выяснили возможную причину убийства, которое произошло 19 июля в Черновцах на улице Небесной Сотни. Вероятно, это была месть одного выходца из Азербайджана другому.

Об этом пишет Телеграм-канал "Оперативный УКР".

Подозреваемого в убийстве полиция установила и разыскала в течение нескольких минут. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, проживающий на Буковине. А убитым - 58-летний мужчина тоже с азербайджанскими корнями.

Черновицкая пресса пишет, что злоумышленник застрелил отца парня, который в свою очередь в прошлом году убил его сына. Последний был участником массовой драки в августе 2019 в Черновцах между членами двух семей - выходцев из Азербайджана. Вследствие резни тогда погиб юноша.

В полиции версию о мести не подтвердили и не опровергли.

Следователи Шевченковского отделения полиции Черновцов внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (умышленное убийство), а также статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала подробности об убийстве средь бела дня в Черновцах.

Мы также рассказывали, как в Киеве 9-летнего ребенка убили из-за мести.