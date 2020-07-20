В Кривом Роге трое мужчин похитили двух подростков и пытали их в подвале гаража. Подростков доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями, сообщает пресс-служба МВД.

"В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили помещение, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители увидели в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Сообщение об исчезновении двух друзей области поступило в полицию вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь утром. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к похищению девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей.

Следствие установило, что подростков похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на головы пакеты и в багажнике автомобиля, вывезли в лесополосу, где избивали и пытали, после чего привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления биту, ножи и пистолет травматического действия.

По подозрению в нападении на детей полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

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