В Польше обсуждают версии задержания местным антикоррупционным бюро в Гданьске бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Его обвиняют в коррупции, управлении преступной группой и отмывании средств.

В СМИ вспоминают коррупционные скандалы, в которые он неоднократно попадал в Польше, а также не ислкючают возможной политической подоплеки его ареста, связывая его дело с недавним переизбранием в президенты Анджея Дуды.

Новак был его ярым противником и активно топил в соцсетях за оппонента Дуды - варшавского мэра Рафала Тшасковского.

"Страна" рассказывает, что говорят и пишут в польских СМИ об аресте Новака.

"Человек Туска" и денди

Новак, до того как Порошенко в 2016 году позвал его возглавить дорожную службу в Украине, был министром транспорта Польши и членом польского парламента. Он принадлежал к тогдашней провластной команде Польши - партии "Гражданская платформа".

Как пишет Wiadomosci, в политическом истеблишменте Польши Новак долго считался фаворитом Туска, тогдашнего премьера и лидера "Гражданской платформы", который затем возглавлял Европейский совет.

"Новаку помогает тот факт, что он "человек Туска". Ему не было даже 40 лет, когда он стал министром. Многие СМИ отмечали, что Новак красив, хорошо одет и что он может сделать карьеру в модельном бизнесе", - пишет издание.

Но карьерный рост нарушил в 2013 году скандал с незадекларированными часами за 17 тысяч злотых (около 120 тыс грн), которые заметили журналисты на одной из пресс-конференций и из-за которых прозвали его "тикающим министром". Новак впал в немилость у Туска и ему пришлось подать в отставку.

"История с часами сильно подорвала его репутацию. Новак также упал в глазах Туска. В прессе появились сообщения о том, что Туск был в ярости от Новака", - пишут Wiadomosci.

А вскоре он снова оказался под подозрением в коррупции, попав в кассетный скандал с записями разговоров топ-чиновников правительства Туска, которые опубликовал Wprost.

Новак во время встречи в ресторане просил о личном одолжении своего коллегу, тогдашнего заместителя министра финансов Анджея Парафиновича. На сделанной подпольно записи слышно, как бывший главный финансист под водочку и закуску советует Новаку, как выпутаться из неприятной ситуации с налоговой проверкой бизнеса его жены.

На счета ее компании поступали средства, которые на записях Новак называет своими деньгами. То есть речь о сокрытии доходов.

Тогда Парафинович сказал Новаку, что лично заблокировал налоговое расследование в отношении его жены-предпринимательницы.

Публикация этого разговора в 2014 году вынудила политика выйти из состава Гражданской платформы.

"В Польше его политическая карьера закончилась, но через два года вы снова услышали о Новаке - когда его назначили на высокую должность в Украине", - пишет Wiadomosci.

А в Польше тем временем за ним продолжал тянуться шлейф скандалов и новых разоблачений.

Как пишет Польское радио, в ноябре 2018 года следственная комиссия польского парламента по вопросам НДС сообщила прокуратуре Польши о возможном совершении преступления Новаком. По подсчетам экономистов, убытки в результате злоупотреблений с возвратом НДС из госбюджета во время пребывания Туска на премьера составили от 250 до 280 млрд злотых.

Любопытно, что ровно год назад, 19 июля 2019 года, интернет-издание Dorzeczy предположило, что Новак отправится в тюрьму - после критики Зеленского.

"Вполне возможно, что Славомир Новак скоро попадет в тюрьму. Об этом свидетельствуют резкие слова президента Украины Владимира Зеленского", - писало издание.

Зе тогда обвинил "Укравтодор" в плохом состоянии украинских дорог и угрожал его руководству тюрьмой.

"Вы должны посадить руководство, которое много лет работало и зарабатывало на дорогах", - цитировало Зеленского издание.

Тем не менее задержание Новака польские СМИ, близкие к оппозиции, считают политической местью правящей партии.

"Я не виновен", - цитирует в заголовке реакцию Новака на арест Gazeta Wyborcza.

Соратники защищают

Другие СМИ акцентируют на том, что защищать Новака бросились его бывшие коллеги по партии - даже толком не разобравшись, в чем того обвиняют. Хотя бывшему министру вменяют шесть обвинений.

"Кажется, что серьезность обвинений (детали которых еще не были предоставлены) и материалы, собранные следователями, не имеют значения для коллег Новака, которые пытаются убедить в его невиновности", - пишет TVP.

Стоять горой за своих, несмотря ни на что, - тактика "Гражданской платформы", - добавляет TVP. И напоминает, как один из видных деятелей партии, бывший глава фракции в парламенте Славомир Нейман, обещал "крышу" для всех тех, у кого есть проблемы с законом, при условии, что они состоят в "Гражданской платформе" (об это стало известно из секретной записи встречи Неймана с активистами в Тчеве под Гданьском, всплывшей в СМИ).

"Теперь, согласно этому принципу, видные представители этой группы выступают в защиту бывшего министра Славомира Н., арестованного антикоррупционным бюро. С одной стороны, они гарантируют невиновность своего коллеги по партии, с другой - обвиняют службы (Польши и Украины) в политически мотивированном акте", - пишет TVP.

Соратники Новака видят в его задержании якобы попытки правящей партии укрепить свою власть и ослабить оппозицию.

"Так, не дожидаясь подробной информации о предполагаемых преступлениях, заместитель главы "Гражданской платформы Томаш Симоняк заверил в невиновности задержанного (оба были министрами в правительстве Туска). Когда Симоняка спросили, полностью ли он доверяет Славомиру Новаку, он ответил, что считает его честным человеком. "Мы сотрудничали в одном правительстве, и кроме того, есть презумпция невиновности", - сказал он. По мнению Симоняка, задержание Новака выглядело как политическая акция", - пишет издание.

Евродепутат от "Гражданской платформы" Януш Левандовский также заявил, что не верит в нейтральные действия спецслужб и прокуратуры.

"Большой сюрприз. Я не знаю, стоят ли за этим политические оценки", - сказал Левандовский.

Другой член "Гражланской платформы", депутат Славомир Нитрас, выступил в том же тоне.

"Я не доверяю ЦАБ и прокуратуре. Сегодня они используются для преследования политических оппонентов и не видят никаких сигналов о злоупотреблениях со стороны должностных лиц правительства и правящей партии", - написал он в Twitter.

А бывший член Европарламента и экс-министр в правительстве Туска Михаил Бони, как пишет TVP, предположил, что задержание должно было перекрыть скандал вокруг затянувшихся переговоров по бюджету ЕС или ослабить "растущего лидера", то есть Тшасковского.

Еще один бывший коллега обвиняемого, экс-глава МВД Бартоломей Сенкевич "пнул" Украину, мол, страна очень коррумпированная.

"В случае с Новаком авторитет польской прокуратуры и ЦАБ равен нулю. Украинским властям тоже нельзя доверять - является ли поляк первым обвиняемым членом предыдущего правительства в стране, известной коррупцией? Здесь ничего не клеится", - написал Сенкевич в Twitter.

"Кто поверил, что Новак работал в Украине за зарплату ниже стоимости его часов?"

В правящей партии отметают обвинения в политической мотивированности дела.

"Услышав от оппозиционных политиков, что это задержание носит политический характер, я смеюсь! Всякий раз, когда человека, занимающего государственную должность, задерживают, появляются эмоции. Эти эмоции оппозиционных политиков, вероятно, являются следствием того, что Славомир Новак был близким соратником Дональда Туска", - цитирует Fakty евродепутата от правящей партии "Право и справедливость" Йозефа Брудзинского.

Другое Депутат "ПиС" Пшемыслав Чарнек в интервью Fakty задался риторическим вопросом:

"Кто-нибудь поверил, что Славомир Новак "работал" в украинской дорожной администрации за зарплату ниже, чем стоимость его знаменитых часов? Работал только по альтруистическим причинам, поддерживая братскую нацию своими "выдающимися" компетенциями?" - прокомментировал депутат.

Замечают также, что Польша делится с Украиной не лучшими своими кадрами.

Представитель правящей партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий написал в Twitter:

"Мы хотим дружить с Украиной и отправляем им Лешека Бальцеровича (был в Кабмине представителем президента Порошенко, который позвал его в Украину "шоковым терапевтом", - прим. ред.) и Славомира Н. :(".