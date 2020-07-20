Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) Наталью Галибаренко. Вместо нее назначен бывший глава МИД и экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Соответствующие указы №286/2020 и 287/2020 от 20 июля появились на сайте главы государства.

"Освободить Галибаренко Наталью Николаевну от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", – говорится в тексте первого указа.

Галибаренко занимала этот пост с сентября 2015 года.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – сказано во втором документе.

Как писала "Страна", 4 июня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской интеграции.

Мы также сообщали, что его место заняла Ольга Стефанишина.