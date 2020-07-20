Статистика заболеваемости гепатитами в Украине на 2020 год показывает рост случаев заражения, о которых сами больные часто не знают.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В 2020 году будут доставлены препараты на 49 786 курсов лечения вирусного гепатита С (ВГС). На 2020 год собрана самая большая заявка для лечения вирусного гепатита С за все время лечения ВГС в Украине - потребность в 27889 курсах. В 2019 году лечением ВГС воспользовались 9 600 человек. В то время, как в 2018 году лечились только 1730 человек", - указано в сообщении.

По состоянию на январь 2020 года в Украине количество больных гепатитом С оценивалось в 1 342 418 человек. При этом под контролем медиков находится только 87 269 пациентов, то есть, 6,5%. Количество инфицированных гепатитом В оценивается в 559 341 пациента. Под контролем находится только 23 631 человек (4,2%).

Медики отметили, что в ноябре 2019 Украина присоединилась к Глобальной стратегии по элиминации вирусных гепатитов B и C, приняв Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусных гепатитов до 2030 года. Основные уели кампании:

предупреждение 90% новых случаев вирусных гепатитов;

90% лиц, страдающих гепатитом, пройдут биагностику и будут знать о своей болезни;

до 90% больных получат лечение, которое будет эффективным и приведет к полному выздоровлению;

Также украинцам напомнили о том, что 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. В этом году он будет проходить под темой "Найти миллион". По данным ВОЗ, в мире только 9% людей с хроническим ВГВ знают о своем диагнозе. О том, что у них ВГС знают лишь 20% от всех больных. В Минздраве также настояли на том, что тестирование - единственный возможный способ диагностики вирусных гепатитов.

Напомним, украинцам рассказали, как предотвратить заражение вирусным гепатитом А, о его симптомах и профилактике.

Как сообщала "Страна", в Украине вирусным гепатитом С (ВГС) и вирусным гепатитом В (ВГВ) заражены почти 2 миллиона человек. Врачи рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать инфицирования этими вирусами, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.