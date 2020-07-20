Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда появится вакцина от коронавируса, на создание которой потребуется около $31 млрд. Старт массовой вакцинации людей от инфекции Covid-19 может начаться в середине 2021 года.

Об этом со ссылкой на заместителя главы ВОЗ Сумию Сваминатан сообщает издание DW.

Так, по прогнозам ВОЗ, масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в середине следующего года. По словам Сумии Сваминатан, на данный момент клинические испытания проходят более 20 вакцин-кандидатов. В ВОЗ выражают надежды, что некоторые из них сработают. Результаты испытаний могут быть получены уже к началу 2021 года, а вакцинация начнется к середине следующего года.

Она также добавила, то, что антитела к вирусу Covid-19 могут исчезать через некоторое время. Она заявила, что их наличие не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также заявлял, что в Украине ожидают вакцину от коронавируса не раньше, чем весной 2021 года.

Также мы писали, что, по данным ведущего инфекциониста США, вакцину против Covid-19 могут начать использовать уже к концу этого года.