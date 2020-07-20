Минздрав показал карту распространения коронавируса по областям на 20 июля. За последние сутки заразился еще 651 украинец.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. По состоянию на 20 июля заболеваемость следующая:

Винницкая область - 2 317 случаев;

Волынская область - 3 281 случай;

Днепропетровская область - 1 209 случаев;

Донецкая область - 794 случая;

Житомирская область - 1 602 случая;

Закарпатская область - 4 440 случаев;

Запорожская область - 678 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 536 случаев;

Кировоградская область - 682 случая;

Киев - 6 961 случай;

Киевская область - 3 308 случаев;

Львовская область - 8 115 случаев;

Луганская область - 106 случаев;

Николаевская область - 522 случая;

Одесская область - 2 573 случая;

Полтавская область - 353 случая;

Ровенская область - 5 144 случая;

Сумская область - 371 случай;

Тернопольская область - 2 456 случаев;

Харьковская область - 3 033 случая;

Херсонская область - 213 случаев;

Хмельницкая область - 980 случаев;

Черновицкая область - 5 332 случая;

Черкасская область - 845 случаев;

Черниговская область - 642 случая.

"В Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В общем 59 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациент выздоровел. Проведено 881 907 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, в Ровно в тестовом режиме заработали все 38 детских садов. Однако, часть ограничений остались: ясли пока закрыты, а в группе может находиться не более 15 детей одновременно.

Как сообщала "Страна", власти Литвы исключили Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция.