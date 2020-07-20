Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 20 июля
Минздрав показал карту распространения коронавируса по областям на 20 июля. За последние сутки заразился еще 651 украинец.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья. По состоянию на 20 июля заболеваемость следующая:
- Винницкая область - 2 317 случаев;
- Волынская область - 3 281 случай;
- Днепропетровская область - 1 209 случаев;
- Донецкая область - 794 случая;
- Житомирская область - 1 602 случая;
- Закарпатская область - 4 440 случаев;
- Запорожская область - 678 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3 536 случаев;
- Кировоградская область - 682 случая;
- Киев - 6 961 случай;
- Киевская область - 3 308 случаев;
- Львовская область - 8 115 случаев;
- Луганская область - 106 случаев;
- Николаевская область - 522 случая;
- Одесская область - 2 573 случая;
- Полтавская область - 353 случая;
- Ровенская область - 5 144 случая;
- Сумская область - 371 случай;
- Тернопольская область - 2 456 случаев;
- Харьковская область - 3 033 случая;
- Херсонская область - 213 случаев;
- Хмельницкая область - 980 случаев;
- Черновицкая область - 5 332 случая;
- Черкасская область - 845 случаев;
- Черниговская область - 642 случая.
"В Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В общем 59 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациент выздоровел. Проведено 881 907 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, в Ровно в тестовом режиме заработали все 38 детских садов. Однако, часть ограничений остались: ясли пока закрыты, а в группе может находиться не более 15 детей одновременно.
Как сообщала "Страна", власти Литвы исключили Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция.