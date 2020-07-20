Занявший пост главы Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился в Киеве с журналистами и ответил на их вопросы. В частности, он рассказал, что будет делать со старыми кадрами в НБУ.

Брифинг Шевченко опубликован на YouTube-канале Нацбанка.

У нового главы НБУ спросили, планирует ли он работать с прежней командой Нацбанка или будет ее менять.

"Что касается команды... У меня есть абсолютно четкие критерии, по которым я работаю с командой. Первое – это профессионализм, второй критерий – это профессионализм, и третий критерий – это профессионализм", - по сути, ушел от ответа Шевченко.

Он добавил, что главный приоритет в его работе сейчас - звонки и встречи с представителями международных организаций. Также он планирует изучить процедуру и политику работы НБУ, чтобы "усовершенствовать работу регулятора на следующие несколько лет".

Смотрите ответ на вопрос о кадровой политике с 12:45

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально представил нового главу НБУ.

Ранее "Страна" рассказывала со слов Шевченко о его приоритетах работы в НБУ.