Во Львовской области от осложнений коронавируса скончалась женщина, которая в ночь с 17 на 18 июля родила ребенка. За жизнь 28-летней роженицы боролись "все специалисты, которых можно было привлечь", но спасти ее не удалось.

Об этом со ссылкой на главного врача Жовкивской центральной районной больницы Игоря Шевцива, сообщает издание "ZAXID.NET" в понедельник, 20 июля.

По словам главврача, в больницу женщину госпитализировали с подтвержденным Covid-19. В ночь с пятницы на субботу она через кесарево сечение родила ребенка. За его жизнь сейчас борются врачи неотанального центра львовской областной клинической больницы.

"Женщине 28 лет, она с Яворивского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком были вовлечены. Но спасти ее не удалось", – сказал он.

Как отмечается, на данный момент, подробностей состояния здоровья, с которым женщина попала в больницу, не сообщается до официального заключения патологоанатомов.

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