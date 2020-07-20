Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в понедельник дал брифинг. На нем он назвал приоритеты своей работы на посту.

Брифинг опубликован на YouTube-канале Нацбанка.

"Мой курс базируется на четырех направлениях, приоритетах. Первый - это реальное возобновление кредитования. Для украинской экономики, которая сегодня находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важна поддержка банковского сектора. Реальный сектор требует инвестиций", - отметил Шевченко, добавив, что его задача - подготовить банковский сектор к кредитованию важных проектов.

Он также уточнил, что сейчас у банков достаточно ликвидности и денег, чтоб запустить кредитование.

"Второй приоритет – это снижение плохих портфелей кредитов в банках. Это преграда для возобновления кредитования", - продолжил перечисление Шевченко.

Третьим приоритетом он обозначил сохранение макрофинансовой стабильности, которая является "безусловным достижением последних пяти лет" и фундаментом для здоровой экономики. Он пообещал, что неконтролируемой инфляции в Украине не будет.

Четвертый приоритет для Шевченко – продолжение сотрудничества с международными партнерами.

Смотрите фрагмент выступления о приоритетах с 9:05

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