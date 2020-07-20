Назначенный впервые за 12 лет посол Беларуси в США Олег Кравченко заявил, что две страны вряд ли станут военно-политическими союзниками в обозримой перспективе. Однако они могут быть взаимовыгодными партнерами.

Слова дипломата приводит РИА Новости.

"Мы с Соединенными Штатами Америки не станем военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но мы можем быть взаимовыгодными партнерами", - сказал Кравченко.

Он добавил, что принадлежность двух стран к разным военно-политическим блокам "не исключает, а, скорее, определяет необходимость контактов между военными".

"Безусловно, мы соглашаемся не во всем. Поэтому важным элементом наших двусторонних отношений останется диалог по тем вопросам, по которым наши позиции различаются", - заметил посол.

Он также обратил внимание на то, что среди сфер, в которых интересы двух стран совпадают, в первую очередь значатся взаимодействие по привлечению финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, а также сотрудничество правоохранительных органов.

Говоря о своей главной задаче на посту посла в США, Кравченко признался, что ему хотелось бы достичь "такого уровня нормализации отношений, который можно будет оценить как устойчивый".

"Когда мы будем знать наверняка, что в ближайшее время не возникнет новых осложнений для доступа на емкий и платежеспособный американский рынок, для возможностей производственной кооперации, для возможности привлечения финансовых ресурсов. И поэтому я считаю именно придание устойчивого характера тем достижениям, той нормализации, которую нам удалось достичь сейчас, приоритетной задачей", - сказал посол.

Новый посол планирует отбыть в Вашингтон уже в августе.

Ранее "Страна" сообщала о некотором потеплении отношений США и Беларуси. Например, Америка начала поставлять в Минск нефть.

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