Появились фото с места происшествия в кафе в Деснянском районе Киева. Кроме того, стало известно, что по предварительным данным, в дорожной сумке взорвалась салютная установка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева

Отмечается, что на время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали весь персонал кафе и посетителей заведений, которые находились рядом с местом происшествия. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, в результате сегодняшнего взрыва в столичном кафе никто не пострадал.

Недавно мы сообщали о взрыве в Киеве возле выхода из метро "Шулявская", в котором пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам. Полиция оценила дело как хулиганство.