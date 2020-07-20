Народный депутат от фракции "Слуги народа" и актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, известный как Юзик, был сфотографирован на одном из черноморских пляжей в Одесской области.

Фотографии опубликовал сайт Klymenko Time.

По информации сайта, Юзик загорает в курортном поселке Грибовка.

На снимках депутат стоит в длинных черных плавках-шортах и с пластиковым стаканом в руках, в котором, судя по цвету, налито пиво или квас. На одном из кадров он общается со смуглым мужчиной.

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