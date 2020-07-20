Полиция Одесской области поймала злоумышленника, который с помощью одной купюры и нитки больше сорока раз пополнил мобильный счет на сумму около 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Правонарушителя разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следователями Малиновского отдела полиции.

Правоохранители установили, что с мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двохсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное приспособление. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей поповнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

Всего на счету 29-летнего мужчины 44 факта правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб обществу с ограниченной ответственностью.

Следователи уже сообщили хитрецу о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет.

Два года назад "Страна" сообщала о поимке аферистов, которым удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен.

Мы также рассказывали об интернет-мошеннике, который оплачивал покупки с ворованных карт.