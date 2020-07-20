Молодым людям, которые в воскресенье, 19 июля, напали на африканцев в Киеве, сообщили о подозрении по факту хулиганства и нарушение равноправия иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в понедельник, 20 июля.

"В связи с инцидентом, произошедшим 19 июля 2020 в Подольском районе столицы, Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении двум лицам по факту хулиганства и нарушение равноправия иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Хулиганами оказались уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения. На данный момент, одному из задержанных сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 УК Украины (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием), а у другомому - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц).

Как сообщается, суд готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие участники конфликта.

Напомним, 19 июля на проспекте Гонгадзе возле жилого дома произошла драка со стрельбой с участием темнокожих людей. По словам пострадавших студентов КИСИ из Демократической Республики Конго, причиной инцидента стал их цвет кожи.

Как сообщалось, все задержанные были в нетрезвом состоянии. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними. Задержанным за пьяную драку с темнокожими иностранными студентами грозит до 4 лет тюрьмы.