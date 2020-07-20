В пресс-службе Кремля отреагировали на информацию агенства Bloomberg о том, что представители российской политической и бизнес-элиты еще в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине от Covid-19. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ни сам президент, ни сотрудники его администрации не прививались.

Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Владимиру Путину не делали прививку, потому что она не сертифицирована, а подвергать риску главу государства нельзя. Он добавил, что сертификат еще не получил ни один препарат.



"Пока нет ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации", - сказал Песков.



Он отметил, что препарат будет доступен в первую очередь людям из групп риска, так как они больше всех нуждаются в прививке.

Ранее "Страна" приводила опровержение публикации американского СМИ российского Минздрава.

Мы также писали, что в США имели в виду вакцину, разработанную Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, испытания которой завершились на днях.