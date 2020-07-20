Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибыла в Украине, где пробудет три дня с визитом по приглашению главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет посольство Украины в Швейцарии на своей странице в Facebook в понедельник, 20 июля.

"Впервые в истории украинско-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Cоммаруга. Как для Украины, так и для Швейцарии, это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, целью двусторонних переговоров является содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях. Также в ходе визита президент Швейцарии посетит Донбасс, где Швейцария оказывает непрерывную гуманитарную помощь.

"Пребывание в Киеве Симонетты Соммаруги сегодня начнется с культурной программы, во время которой речь пойдет о современном искусстве и прекрасной музыке, которую так любит госпожа президент", - добавили в посольстве.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины анонсировали визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги 20-23 июля. Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Кроме того, Зеленский и Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.