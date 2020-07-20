Министерство финансов не согласовало проект "стены Яценюка", предложенный Государственной пограничной службой. Он предусматривает продление сроков строительства "стены" до 2025 года и увеличение его финансирования до 4,5 млрд гривен.

Об этом сказано в ответе Министерства финансов пограничникам, который опубликовала на своем сайте экспертная организация StateWatch.

В ведомстве считают, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

Если Кабмин поддержит проект Госпогранслужбы, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Министерстве финансов отметили, что дальнейшее рассмотрение увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта за период с 2015 года и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко нет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения придерживаются в Госгеокадастре. В обоих ведомствах предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Между тем в Минфине также заявили, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

Напомним, "Стена" на российско-украинской границе завершена на 40%. Мы подробно рассказывали об этом проекте.

Мы также разбирались, что сейчас происходит со "стеной Яценюка" и зачем ее финансируют при Зеленском.