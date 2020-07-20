Канада усомнилась в версии Ирана о причинах катастрофы украинского самолета МАУ, "черный ящик" которого успешно загрузила Франция.

Об этом со ссылкой на главу канадского МИД Франсуа-Филипп Шампаня сообщает Reuters.

"Я не очень-то доверяю иранскому отчету. Не верю, что это произошло из-за человеческого фактора, это похоже на излишнее упрощение ситуации", - заявил Шампань.

Как отмечается, глава ведомства рассказал, что черные ящики украинского Boeing были доставлены в Париж. Ожидается, что их доставят на исследование в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации утром 21 июля. Там также будут присутствовать чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады.

Напомним, в Иране выдали официальный отчет, как сбивали лайнер МАУ. В частности было заявлено, что комплекс противовоздушной обороны, который сбил украинский самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, незадолго до катастрофы переместили.

Ранее мы публиковали видео, на котором демонстрируют бортовые самописцы (так называемый "черный ящик") с украинского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение 8 января недалеко от Тегерана.

Сегодня, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал передачу бортовых самописцев со сбитого в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации во Франции. "Черные ящики" прибыли в Лион еще в субботу, 17 июля, в условиях повышенной секретности и уже находится в лаборатории. Эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф (Украина) также участвуют в процессе их расшифровки.