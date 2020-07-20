В понедельник, 20 июля, в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze-2020, которые пройдут в новом формате из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы в Facebook.

"Сегодня в северо-западной части Черного моря стартуют украино-американские учения Sea Breeze-2020. С 1997 года учения являются главным международным мероприятием подготовки военно-морских сил… В условиях мировой пандемии и для сохранения здоровья участников учений в этом году мы проводим Sea Breeze в новом формате – бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий и с отработкой широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности", - сказал Неижпапа.

Он отметил, что основная цель учений неизменна - "это обеспечение мира и стабильности, и безопасности в Черноморском регионе".

По информации Минобороны Украины, учения будут длиться семь дней, в них будут участвовать ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Кроме того, военные моряки будут выполнять боевые упражнения артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведут учения по борьбе за живучесть и спасение экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Всего в Sea Breeze-2020 планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Напомним, ранее в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Porter, он примет участие учениях Sea Breeze-2020. За ним следят силы Черноморского флота Российской Федерации.

Также мы публиковали фото учений НАТО и их союзников "Sea Breeze 2020" в Черном море.