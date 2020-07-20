В Минздраве РФ и в Кремле прокомментировали сообщение американских СМИ о том, что еще в апреле представители российской политической и бизнес-элиты получили доступ к экспериментальной вакцине от Covid-19. В правительстве и у Путина опровергли эту информацию.

Об этом передает РИА Новости.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что использовать вакцину вне клинических исследований невозможно, так как она еще не выпущена в гражданский оборот.



А директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал сообщения из США спекуляцией. Он отметил, что Минздрав пока не принял решения о регистрации препарата.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сам прививку от коронавируса не делал и ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в испытании препарата.



"Пока нет ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации", - сказал Песков, который уже переболел коронавирусом.



Он заверил, что препарат будет в первую очередь доступен для людей из групп риска, так как они больше всех нуждаются в прививке.

Американские издания имели в виду вакцину, разработанную Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, испытания которой на добровольцах завершились на днях.

Ранее "Страна" приводила слова российских ученых о том, кто первый получит проверенную вакцину.