В понедельник, 20 июля, на двух карьерах в Киевской и Днепропетровской областях людей засыпало песком. В результате случившегося погибли двое мужчин и 15-летний ребенок.

Об этом сообщает МВД Украины на странице в Facebook.

"Сегодня в 13:35 в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района Киевской области поступило сообщение о том, что в несанкционированном карьере в селе Тадиевка трех мужчин засыпало песком", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они решили набрать песка в неэксплуатируемом карьере, в результате чего произошел оползень. "Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они оставили данное место до прибытия пожарного подразделения", - добавили в сообщении.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и достали тело погибшего мужчины 1972 года рождения. Кроме того, в Днепропетровской области произошел подобный случай в районе села Комиссаровка Пятихатского района. По данным спасателей, на стихийном карьере набирали песок, и засыпало мужчину и ребенка.

"В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка, 2005 года рождения. В 14:25 - изъяли из песка тело гражданина, 1969 года рождения", - добавили в МВД.

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