Цена на нефть эталонной марки Brent несколько снизилась на торгах в понедельник. Эксперты объясняют падение цены опасениями инвесторов по поводу того, что рост числа заражений коронавирусом, особенно в США, помешает восстановлению мировой экономики и ограничит спрос на энергоносители.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 по Киеву составила $43,13 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени поднялись в цене на $0,11 (0,27%) - до $40,7 за баррель. Ранее котировки коснулись сессионного минимума в $39,83 за баррель.

Как говорят аналитики, США представляют ключевой фактор риска для дальнейшего восстановления экономики, поскольку продолжающийся рост числа новых случаев COVID-19 грозит подорвать потребительское доверие.

"Во многих американских городах не наблюдается значительного роста дорожного движения, отмечающегося в других частях мира. В случае сохранения этого положения это может существенно подорвать спрос на бензин и более широкое восстановление нефтяного рынка", - отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Помимо этого, трейдеры следят за ходом переговоров лидеров стран Евросоюза по антикризисному плану и ситуацией вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики в США.

Лидеры четырех стран ЕС в ночь на 20 июля согласовали один из основных пунктов соглашения на саммите ЕС в Брюсселе, посвященном плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. По итогам переговоров Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция условились о том, что 390 млрд евро из восстановительного фонда будут выделяться в качестве грантов, а остальные средства - как займы под низкие проценты.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что переговоры глав государств и правительств стран ЕС, несмотря на трудности, все же идут в правильном направлении, и отметила желание лидеров достичь соглашения.

"Страна" рассказывала об этом саммите.

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