Во французском Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (ВЕА) загрузили данные с "черного ящика", самолета МАУ, который был сбит в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба ВЕА в Твиттере.

"Данные Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752/данные CVR (речевого самописца - Ред.) - включая само событие - были успешно загружены BEA/ Данные переданы иранскому AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий - Ред.)", - говорится в сообщении.

Также сообщается о начале технической работы с регистратором данных полетов (FDR). "Визуальный осмотр, оценка и открытия / Коммуникация от имени иранского AAIB", - говорится в сообщении.

Над расшифровкой самописцев будут работать представители нескольких организаций, включая МАУ, украинских следователей, а также представителей Швеции, США, Великобритании и Канады.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".