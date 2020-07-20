Вторник, 21 июля, будет довольно жаркий летний день. При этом во многих областях весьма высока вероятность необильных дождей с грозами.

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Судя по карте синоптиков, ночью в южных, а днем в западных и местами северных областях пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. На остальной территории будет без осадков.

Ветер во вторник ожидается северо-западный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью в среднем составит +13...+18°. Днем на западе и востоке воздух прогреется до +24...+29° Цельсия. В южных областях днем поднимется до +28...+33°.

Как писала "Страна", дожди в Украину пожалуют уже сегодня.

Мы также сообщали, что в Украине летнее тепло продлится до конца сентября, а зима не будет холодной.