Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госдепа США о введении его в "черный список", заявил, что "принимает бой" и выложил фото с огнестрельным оружием.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, в понедельник, 20 июля.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!", - написал глава Чечни, сопроводив снимок своим фото в окружении оружия.

На данное решение США относительно Кадырова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он прокомментировала слова госсекретаря США Майкла Помпео. "Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня госсекретарь США Майкла Помпео опубликовал заявление, в котором говорится о санкциях против Кадырова. Его обвинили в нарушении прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности. Так, внесение в "черный список" означает запрет на въезд в Штаты. Он распространяется также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

Отметим, что против Кадырова США уже ранее вводили санкции. Так, 20 декабря 2017 года Минфин США добавил в "список Магнитского" главу Чечни, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека". Также в санкционные списки неоднократно включались другие представители руководства и силовых структур Чечни.