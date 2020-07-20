Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила Станиславовна в четвертую годовщину его смерти рассказала, что думает о ходе расследования убийства сына. По ее словам, до приговора суда она не вправе давать какие-либо оценки.

Об этом она сообщила в интервью "Стране".

"Не имею права что-либо думать о подозреваемых. Для этого есть следствие, суд. Существует такое понятие, как презумпция невиновности. А до вердикта не могу ничего говорить. Это даже преступно", - заявила мать журналиста.

На вопрос о том, верит ли она в то, что те люди, которые сейчас проходят как подозреваемые - реальные убийцы, Людмила заявила: "Это все со мной. Что я могу еще сказать?".

Полную версию интервью Людмилы Шеремет "Стране" можно прочитать по ссылке.

Напомним, сегодня в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник в его честь.