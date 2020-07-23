Четверг, 23 июля, благоприятен для окончания старых дел, а вот за новые лучше не браться. Также день не совсем удачен для решения финансовых вопросов. Сегодня может прийти осознание собственной силы, как духовной, так и физической. Но, если идти на поводу у привычных комплексов, сомнений и страхов, то это ощущение может пройти, так и не принеся изменений к лучшему.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов сегодня будут удачно складываться дела в профессиональной сфере. Возможно, для этого придется вступить в борьбу, но в вас это только разбудит азарт, ведь вы чувствуете свою силу. Во второй половине дня вас поглотят семейные дела.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня привычные рутинные обязанности могут вам даваться с трудом, но вы справитесь со всеми задачами благодаря своему упорству. День скрасят приятные в финансовом плане новости.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня удастся находить подход к самым разным людям. День может принести новый источник доходов. Также вы довольно легко управитесь с бытовыми проблемами и сможете сделать место, где вы живете, более уютным.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам лучше расправиться с самыми сложными задачами в первой половине дня, когда шанс решить их более высок. Не исключены разногласия с любимым человеком, особенно если в ваше сердце закралась ревность.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам лучше не загружать первую половину дня важными делами. Скорее всего, вам не удастся сосредоточиться, а при общении с окружающими возможно недопонимание. Во второй половине дня сосредоточиться будет легче, но день все равно не обойдется без суеты.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня лучше рассчитывать на собственные силы. Вы можете столкнуться с тем, что не стоит ожидать от других слишком многого. Будь аккуратны с финансовыми тратами. Позже может оказаться, что вы пожалеете о том, что потратили деньги на сиюминутные прихоти.

Весы (24.09 - 23.10)

В целом день сегодня будет не слишком продуктивный, зато спокойный и размеренный. Вам удастся завершить начатые дела, а также порадовать близких каким-то приятным сюрпризом.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов может выдаться эмоциональный день из-за того, что вас захватит поток суеты. Вас могут не так понять, причем даже те, с кем вы раньше отлично ладили. Не исключено, что день потребует от вас быстрых действий и умения принимать решения на ходу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вряд ли сегодня будут происходить какие-то важные события. День будет рутинным и рядовым. У вас могут возникать трудности там, где нужно задействовать творчество и креатив. В конце дня хорошо провести время в приятной компании.

Козерог (22.12 - 20.01)

День обещает быть удачным. Благодаря внутреннему чутью вы сможете опередить конкурентов и раскусить недоброжелателей. К вечеру у вас останется время, чтобы провести его с любимым человеком, семьей.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня лучше избегать спешки и общения с сомнительными людьми, иначе вы можете упустить что-то важное или дать себя обмануть. Во второй половине дня вам может прийти интересная идея, которую помогут реализовать те, на кого вы можете положиться. Также день подходит для дружеского общения и встреч в неформально обстановке.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня лучше не расстраиваться по пустякам, ведь окажется, что в итоге все разрешится наилучшим образом. Постарайтесь экономить свои силы и отложить дела, с которыми вы не успеваете справиться. В общении с окружающими может оказаться, что тот, с кем вы спорите и кто критикует ваши идеи, окажется верным союзником.