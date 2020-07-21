Сегодня, 21 июля, исполняется год с момента избрании новой Верховной Рады. Той самой, где впервые в истории Украины сформировалось монобольшинство из представителей новой партии - "Слуга народа".

Накануне этой знаменательной даты в Сеть попал "темник" для депутатов правящей фракции. Там на 50 страницах даются рекомендации, как нужно комментировать вопросы, которые сформировались у общества за год работы "зеленой" Рады.

"Страна" выбрала пять главных вопросов и проанализировала их.

1. Есть ли раскол в "Слуге народа?"

Как отвечает партия. Депутатам предлагается говорить, что раскол - это слухи. А если и встречаются случаи, когда партия не может показать единство и не добирает до 226 голосов, - то это "нормальные процессы", которые, мол, означают здоровое демократическое начало.

Очевидные провалы, когда "монобольшинство" давало по 200 и менее голосов, авторы "темника" представляют как проблемы с коммуникацией внутри фракции, а не собственно раскол.

Как на самом деле. Конечно, все предпосылки для раскола во фракции есть - и эта мина была заложена под нее еще на этапе формирования списка. Он был составлен исходя из двух противоположных концепций.

Первое - люди Коломойского и союзных с ним групп были настроены на передел собственности и потоков.

Второе - Запад и грантовая тусовка (так называемые соросята), которые были тоже настроены на передел, но в свою пользу.

Между этими группами сразу же началась война, взаимные обвинения и сливы компромата. По итогу, работа фракции оказалась дезорганизованной, а победила в этой "борьбе зеленых мальчиков" третья сила - "коллективный Ахметов" - большая часть украинской элиты, которая сумела найти путь к сердцу Зеленского и, используя междоусобицу внутри "слуг народа", погасить порывы к переделу у Коломойского, и, одновременно, остудить пыл "соросят" отставкой генпрокурора Рябошапки и премьер-министра Гончарука, главы таможни Нефедова и главы налоговой Верланова.

Символом этого поворота стала отставка Богдана, который начинал как человек Коломойского, но по итогу именно он привел во власть "соросят" - Гончарука, Рябошапку, Арахамию. Ставший на его место Ермак ведёт линию на то, чтобы дружить и договариваться со всеми олигархическими группами, отказавшись от идеи большого передела власти и бизнеса.



Впрочем, нельзя сказать, что эта конструкция стабильна. "Соросята" ропщут, что было заметно по каминг-ауту "Голоса", который ушел в оппозицию к Зеленскому. Олигархи недовольны, что "соросят" не добили окончательно. Коломойский недоволен, что его поставил в один ряд с другими олигархами из "коллективного Ахметова". Плюс происходящее не устраивает Россию, так как Зе в надежде компенсировать перед Западом уменьшение влияния "соросят" на экономические процессы, показательно саботирует Минские соглашения и продолжает курс Порошенко на тотальную украинизацию (что было особенно заметно по тому как "слуги народа" не стал голосовать за "закон Бужанского").

Все эти процессы, мягко говоря, не способствуют укреплению монолитности "монобольшинства". А если партия президента неудачно выступит на местных выборах это может запустить мощные центробежные тенденции внутри фракции, где каждая из групп будет искать себе новых политических партнеров на стороне или же готовится к самостоятельному плаванию.

2. Когда в стране начнутся реальные реформы и будут выполнены обещания?

Как отвечают в "Слуге народа". В партии говорят, что монобольшинство только за сто дней своей работы выполнило 9% обещаний, а за год должно "набежать" 20-30%. И говорят, что за первый год Зе выполнил 20% своих обещаний.

Из них - земельная реформа, обеспечение поставок газа в Европу, освобождение моряков из России, льготы ветеранам АТО и запуск "Дии".

Также депутатам предлагают чаще напоминать, что они отменили депутатскую неприкосновенность, ограничили зарплаты топ-менеджерам госкорпораций и членам набсоветов (правда, в методичке не указано, что Зе хотел вернуть зарплаты назад, к "докоронавирусному" уровню, но после возмущений пока отказался от этой идеи), вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение и многое другое.

Из того, что "не успели", в "Слуге народа" предлагают вспомнить задержки по приватизации и так и не созданное Бюро финансовых расследований. Довольно слабый список неуспехов.

Что на самом деле. Как видим, список "перемог" и реформ довольно специфический и мало коррелирует с реальными потребностями населения - а это повышение доходов людей, мир на Донбассе, улучшение здравоохранения и посадки за коррупцию.

Перечисленные в "темнике" заслуги - это скорее всего те реформы, о которых спикерам партии говорить более-менее удобно. И которые могут создать впечатление, что перемены идут полным ходом.

При этом сложные темы вроде тарифов, бедности или Минских соглашений "слуги" вынесли отдельными вопросами - то есть даже сами они не относят их ни к выполнению обещаний, ни к реформам.

3. Почему не уменьшились тарифы на ЖКХ? И когда "конец эпохи бедности"?

Как отвечают в "Слуге народа". Депутатам предлагают ссылаться на решение еще Кабмина Гончарука, который позволил снижать тарифы, если упадет цена на газ. И если этого не происходит - виноваты местные власти, где "Слуга народа" пока не представлен. С них и спрашивайте.

Что же до "эпохи бедности" - то депутатам предлагают во-первых переводить стрелки на предыдущих правителей, которые создали бедность, и за такой короткий срок ее не побороть.

А во-вторых говорится, что при Зеленском у бедных появится возможность взять кредит под небольшой процент и открыть свое дело. И тем самым выбраться из "эпохи бедности". Кроме того перечисляются разные добавки к пенсиям и пособиям, которые были введены во время карантина.

Что на самом деле. После "скидок Гончарука" действительно в некоторых городах тарифы на отопление и горячую воду упали на 10-30%. Но не везде. При этом власти тогда же ввели новые тарифы - за транспортировку газа. В итоге в сельской местности люди начали получать "космические" платежки.

То есть по факту, повышение цен на коммуналку, запущенное при Порошенко-Яценюке-Гройсмане, лишь немного отыграло назад - и то на волне снижения мировых цен на газ и аномально теплой зимы. И это может оказаться временным явлением - если цены на энергоносители вновь пойдут в гору (а они потихоньку идут), либо сильно девальвируется гривня (а она уже начинает падать), то тарифы не только вернуться на прежний уровень, но и превысят их. Тем более, что власти уже начали по требованию МВФ процесс уравнивания тарифов для населения и промышленности, делая их полностью "рыночными".

К тому же уже сейчас власти внедряют механизмы, чтобы люди платили за коммуналку больше: обрезают число субсидиантов, планируют вводить увеличение норм потребления для домохозяйств без счетчиков. Да и на другие виды комуслуг цены не падают.

Кроме того, власти обязались перед МВФ усилить выбивание долгов по коммуналке.

Что же до "эпохи бедности", то в реальности программы кредитования не работают - процентные ставки высокие (до 9%) никто не хочет идти в кабалу к банку и расстаться, к примеру, с квартирой, если дело прогорит. Что вполне реально на волне коронавирусного кризиса, когда вообще рискованно затевать новый бизнес - покупательная способность населения падает.

Настоящая борьба с бедностью - это прежде всего стимуляция экономики дешевыми деньгами и защита наемных работников, а также повышение зарплат бюджетникам и пенсий. И плюс к тому социальные программы (вроде польской программы помощи семьям с детьми на 500 злотых).

Однако на этом направлении не делается ничего - вместо этого власть подписывает меморандумы с МВФ, где обязуется сохранять прежнюю кредитно-денежную политику и "рыночные" тарифы ЖКХ, которые как раз бьют по самым бедным слоям населения. А таковых в Украине, по подсчетам ООН, около 60% домохозяйств.

4. Где посадки коррупционеров?

Как отвечают в "Слуге народа". В методичке предлагается перечислять такие заслуги: власть дала НАБУ право на прослушку, запустила Антикоррупционный суд, вернула статью за незаконное обогащение. При этом антикоррупционные органы слишком независимые, их руководство сложно уволить, даже невзирая на их неэффективность (выпад в адрес Артема Сытника).

Да и в целом влиять на посадки ни Рада, ни президента не могут - это с их стороны превышение полномочий.

Что же до Офиса генпрокурора, то "мы потратили полгода с безинициативным генпрокурором Рябошапкой", зато сейчас за дело взялась Ирина Венедиктова, против которой началась "заказная кампания" после того, как она решила заняться посадками.

Эти посадки, говорится в "темнике", начнутся после окончания эпидемии, которая затянула многие следственные действия и конкурсы на ключевые должности в правоохранительной вертикали.

Что на самом деле. За годы правления Порошенко произошло много резонансных преступлений. Часть из них совершили представители высших эшелонов власти. А также так называемые "активисты", получившие индульгенцию на уличное насилие, что неоднократно приводило к жестоким нападениям и даже убийствам.

При этом ни одного приговора по резонансным делам прошлых лет новая власть за год так и не показала. Также никто из депутатов или министров (бывших и нынешних) толком даже не был за решеткой.

Дольше всех - два месяца - пробыл в предварительном заключении Сергей Пашинский, остальных - Олега Гладковского, Татьяну Черновол, Сергея Стерненко - отпускали под залог или на домашний арест. Несмотря на то, что двух последних подозревают в умышленных убийствах.

Отдельная история по Порошенко, который стал фигурантом более десятка уголовных дел, часть из которых затрагивали системные основы его власти - масштабную коррупцию в оборонке, попытку узурпации власти при отправке моряков в Керченский пролив. Однако подозрение в итоге объявили по одну из самых малозначительных эпизодов. Да и по нему меру пресечения не выбрали.

То есть идет профанация идеи посадок и всяческое подыгрывание одиозным личностям периода правления Порошенко. Да и ему самому. Меры пресечения для них максимально мягкие, даже если преступления максимально тяжкие.

Детальнее об этом - в материале "Страны" "Мягкие посадки. Как суды при Зеленском отпускают порохоботов, радикалов и коррупционеров".

Судя по всему, эта лже-активность призвана показать, что "посадки есть" и как-то продержаться на этом до местных выборов. А там - дела можно будет и не расследовать.

5. Что с Минскими соглашениями и миром на Донбассе?

Как отвечают в "Слуге народа". В методичке этот вопрос формулируется так, будто его бы задали националисты, Порошенко или "соросята": "Не будет риска сдачи интересов Украины через реализацию минских договоренностей?"

Причем, сразу идет ответ: да, будет. Если выполнить "Минск-2" так, как он подписан Украиной (то есть самим Порошенко в 2015 году). Но Зе-команда предлагает изменить последовательность пунктов документа так, чтобы сначала Украине передавался неподконтрольный участок границы, и только потом Киев готов начать "демократические процессы" (читай - провести выборы).

Другими словами "Минские соглашения требуют модернизации", говорится в документе.

Также "слугам народа" предлагается рассказывать, что особого статуса Донбассу не предоставят.

"Мы против "особых статусов" для любых регионов. Поэтому Донбасс в составе Украины будет иметь такие же права, как и Полтавская, Хмельницкая, Львовская, или любая другая область", - говорится в "темнике".

Интересно, что при этом "зеленая" Рада зимой продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год - он вступает в силу после проведения в ОРДЛО местных выборов. То есть, будучи "против особых статусов", монобольшинство по факту его не отменило, хотя и могло. Что объясняется позицией Европы, которая в этом случае будет считать Украину вышедшей из Минских соглашений и может запустить процесс снятия санкций с России.

Но вернемся к методичке. Из достижений по Донбассу депутатам от "Слуги народа" предлагается выделать обмены пленными и реанимацию Нормандского формата. А также открытие уже ставшего скандальным телеканала "Дом", который в лучших традициях пропаганды критикует "ДНР" и "ЛНР", а Украину показывает беспроблемной и зажиточной европейской страной.

Еще один интересный момент - власть записывает в свой актив, что перестала говорить с Донбассом языком ненависти. Хотя при этом не карает тех, кто это продолжает делать, причем явно призывая к дискриминации жителей Донбасса - например журналиста Остапа Дроздова, на которого "Страна" подавала заявление в полицию.

Остальные достижения - сугубо формальные: усилили делегацию в Минске, провели переговоры с немцами и тому подобные вещи, говорящие не о результате, а о процессе.

Что на самом деле. Власть Владимира Зеленского в вопросе Минских соглашений полностью повторяет все ходы и риторику команды Порошенко. В чем-то даже перехлестывая запал борцов с "российской империей".

По крайней мере, раньше министры и представители в Трехсторонней контактной группе не требовали разорвать или переписать Минские соглашения. А в недавнем постановлении Рады о местных выборах впервые от имени парламента было заявлено, что краеугольный пункт Минска-2 - граница после выборов - Украина исполнять не будет.

То есть это уже юридический выход из договоренностей, а не просто заявления. Детальнее об этом - в материале "Операция Денонсация".

Очевидно, что никакого прогресса по Донбассу с таким подходом быть вообще не может, поскольку оппоненты настаивают на буквальном исполнении подписанных Украиной соглашений (причем еще раз подтвержденных самим Зеленским на Нормандском саммите в декабре). А там идет такой порядок действий: сначала выборы, после этого начинает действовать закон об особом статусе, затем особый статус закрепляется в Конституции - и только потом передается контроль над границей.

То есть то, что предлагают у Зеленского - это не "модернизация", а полная денонсация Минских соглашений. На что разумеется никто не пойдет без веских аргументов - например, военной победы Украины, что в обозримом будущем не представляется возможным. Или прихода в Украине другой власти, которая прекратит преследование русскоязычных и зачистит националистов.

Поэтому никакого прогресса и нет. А боевые действия не стихают. И люди по-прежнему гибнут.

Украина отказывается не только исполнять Минск-2 в его политической части - но и блокирует прекращение огня, отказываясь подписывать протокол о дополнительных мерах контроля, который, кроме прочего, запрещает проведение диверсионных операций.

Также Киев отказывается обмениваться с сепаратистами списками пленных, что блокирует обмен.

И, наконец, гуманитарная политика остается прежней - тотальная украинизация и конфронтационная риторика в образовании и культуре (классический пример - уроки по истории во Всеукраинской онлайн-школе).

Все это вряд ли призвано вернуть традиционно русскоязычные Донбасс и Крым - скорее такая практика еще больше оттолкнет местных жителей.

Впрочем, летом и осенью у Зе действительно пытались начать диалог по Донбассу и делали существенные шаги навстречу - развели войска, согласовали механизм предоставления особого статуса в первый день выборов. Но после серии радикальных "Штайнмайер-майданов", а также видимо нажима от американцев, прогресс остановился и дальше начался откат в сторону конфронтации.