В понедельник, 20 июля, в кафе на улице Беломорской (улица возле станции метро "Лесная) Деснянского района Киева произошел взрыв. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Сигнал о взрыве поступил по спецлинии 102 в 15:40. В заведение на Беломорской немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

Сведения о взрыве внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Это не первый взрыв в столице за последние дни. В пятницу рванула уличная урна на входе в метро "Шулявская".

Как писала "Страна", к этому происшествию у метро могут быть причастны четыре подростка.