Украинское Министерство иностранных дел выразило решительный протест МИД РФ из-за очередного несогласованного с Украиной визита президента России Владимира Путина на территорию временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в понедельник, 20 июля.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении.

Ведомство обратило внимание на то, что Украина считает упомянутый визит и другие поездки российских чиновников на территорию временно оккупированных Россией Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права.

"Украина в очередной раз осуждает меры Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая составляет существенную угрозу региональной безопасности. В связи с этим, Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить все упомянутые выше международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали", - подчеркивается в заявлении.

Также украинская сторона подчеркивает, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия лежит в соответствии с международным правом на Россию и незаконные "органы крымской власти" и их представителей.

Напомним, в ходе сегодняшней поездки в аннексированный Крым Путин принял участие в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота. Во время нее глава РФ заявил, что Украина забирала у Крыма больше, чем давала ему.

Отметим, что изначально визит должен был состояться 16 июля, но в последний момент ее перенесли.