В России скончался известный ученый-географ и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев. Ему был 71 год.

Об этом 20 июля написал в Твиттере телеведущий Андрей Малахов.

"Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу... RIP", - сообщил шоумен.

Беляев родился в Москве. В 1972 году окончил географический факультет МГУ по специальности "Гидрология суши". После этого работал в Институте географии РАН и основал группу "Меркатор", которая занималась метеорологической инфографикой. Он дослужился до поста заместителя директора Института географии РАН по научным вопросам.

Беляев был автором около сотни научных публикаций. Участвуя в зоологической экспедиции в пустыне Гоби, помог открыть новую разновидность пауков, названную в его честь "Гонофузий Беляевий".

В марте 1998 года по случайному стечению обстоятельств он стал ведущим прогноза погоды на НТВ. Его кандидатуру одобрил тогдашний генеральный директор НТВ Олег Добродеев. Несмотря на то, что географ никогда не занимался преподаванием и не имеет ученого звания, для солидности в кадре он получил прозвище Профессор - с подачи тогдашнего главного продюсера НТВ Леонида Парфенова.

Кроме прогноза погоды, Беляев вел программы "Сразись с нацией", "Солнечно. Без осадков" и "Азбука синоптика".

В 2011 году у него обнаружили рак легких, о чем он признался в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось. Беляев умер в ночь с 19 на 20 июля в реанимации одной из столичных больниц.

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