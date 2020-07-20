Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в "чёрный список" США, его обвинили в нарушении прав человека.

Об этом заявил госсекретарь США Майкла Помпео.

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации", - говорится в документе. По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности. Так, внесение в "черный список" означает запрет на въезд в Штаты. Он распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

Отмечается, что 20 декабря на постоянном Совете ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

Сообщается, что ответственным за происходящее в Чечне назвали Кадырова. Кроме того, в докладе подчеркнули, что действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей побуждает к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.

Напомним, вчера, 19 июля, Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, который в 2014 году назад вышел в эфире ЧистоNews.

В Офисе президента заявили, что слова главы Чечни являются личным заявлением. Поэтому официальной реакции такое послание не требует. "Страна" подробно разбиралась в этой ситуации.