В понедельник, 20 июля, умер художник и карикатурист Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Это случилось на следующий день после 40-летнего юбилея Олимпиады-80.

Об этом сообщает пресс-служба издательства АСТ.

Художнику было 84 года. По информации СМИ, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Виктор Чижиков работал создавал иллюстрации для легендарных журналов: "Крокодил", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Вокруг света", "Огонек". С 1960 года он иллюстрирует книги в издательствах "Малыш", "Детская литература", "Художественная литература" и других. А в 2016 году он получил звание народного художника России.

Напомним, в апреле 2020 года в Праге неожиданно умер режиссер мультфильма "Том и Джерри".

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