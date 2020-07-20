В понедельник, 20 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,6200 грн/$1 с 27,4350 грн/$1 в прошлую пятницу.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, к концу торгов котировки нацвалюты составили 27,61-27,63 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 20 июля ослабился до 27,5792 грн/$1 с 27,3454 грн/$1 в понедельник.

Кроме того, Нацбанк Украины (НБУ) также ослабил курс нацвалюты на 21 июля до 27,6011 грн/$1 с 27,3606 грн/$1 накануне.

Напомним, ранее сообщалось, что курс гривни продолжает падать. На этой неделе банкиры поведут его к 28.

При этом согласно новому индексу БигМака, курс гривни сейчас должен составлять 10,33 грн/$.