В Офисе президента заявили, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от Владимира Зеленского извинений за ролик студии "Квартал 95" и заявил, что президенту Украины нужно выстроить "добрососедские отношения с Россией", являются личным заявлением. Поэтому официальной реакции такое послание не требует.

Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает "Интерфакс-Украина".

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - сообщили у Зеленского.

Также в Офисе президента заявили, что сообщение Кадырова содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - добавили в Офисе президента.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Кадыров снова грозит Зеленскому и при чем здесь руководство украинской полиции.

Также мы рассказывали о том, что за упомянутый Кадыровым ролик "Квартала 95" Владимир Зеленский уже извинялся.