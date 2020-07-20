Национальному банку Украины (НБУ) следует продолжить политику снижения учетной ставки, которая на данном этапе упала до самого низкого уровня в истории Украины.

Об этом сказал новый глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе его представления на новую должность президентом Владимиром Зеленским, видео обнародовано в Facebook.

"НБУ должен сохранять политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара, заемщиков банков", – сказал он. Также он заявил о необходимости снизить давление на банки в период "коронакризиса". По его словам, необходимо пересмотреть эффективность кредитных каникул для поддержания ликвидности банков.

Шевченко об учетной ставке с 11:09

Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила на должности председателя Национального банка Кирилла Шевченко. Соответствующее решение поддержали 332 депутата.

Сегодня президент Зеленский представил нового главу Нацбанка. А также поставил перед ним задачу по минимизации влияния коронавирусного кризиса на экономику страны.