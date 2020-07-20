В Днепропетровской области водитель военного грузовика, который ехал с колонной техники, столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Об этом заявили в пресс-службе ГБР со ссылкой на сообщение военной прокуратуры южного региона Украины.

"По данным следствия, 20.07.2020, со стороны г. Запорожья в направлении. Харькова, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГБР, в ДТП погибла 12-летняя девочка. 20-летний водитель был задержан. Ему готовят сообщение об уголовном преступлении и собираются обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Было открыто производство по статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин".

Напомним, ранее в ДТП под Мукачево главный тренер футбольного клуба "Мункач" погиб вместе с детьми.

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