Wizz Air запустит 17 маршрутов из Украины в Италию. Полный список
Авиакомпания Wizz Air намерена в августе и октябре запустить шесть рейсов из пяти аэропортов Украины в города Италии. А начиная с марта 2021-го, будут запущены еще 11 маршрутов.
Об этом сообщает avianews.com.
Так, маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы по четыре направления, из Харькова — два маршрута, а из Запорожья один.
Киев:
- Болонья — с 29 марта (3 раза в неделю);
- Венеция (Тревизо) — с 14 августа 2020 года (3 раза в неделю);
- Катания — с 29 марта (2 раза в неделю);
- Милан (Мальпенса) — с 28 марта (4 раза в неделю);
- Неаполь — с 14 августа 2020 года (3 раза в неделю);
- Рим (Фьюмичино) — с 28 марта (5 раз в неделю).
Львов:
- Верона — с 29 марта (2 раза в неделю);
- Катания — с 30 марта (2 раза в неделю);
- Милан (Мальпенса) — с 14 августа 2020 года (2 раза в неделю);
- Рим (Чампино) — с 16 августа (2 раза в неделю).
Одесса:
- Болонья — с 30 марта (2 раза в неделю);
- Венеция (Тревизо) — с 29 марта (2 раза в неделю);
- Милан (Мальпенса) — с 29 марта (2 раза в неделю);
- Рим (Фьюмичино) — с 29 марта (2 раза в неделю).
Харьков:
- Венеция (Тревизо) — с 30 марта (2 раза в неделю);
- Милан (Мальпенса) — с 26 октября 2020 года (2 раза в неделю).
Запорожье:
- Милан (Мальпенса) — с 27 октября 2020 года (2 раза в неделю).
Ранее "Страна" писала, что лоукостер Ryanair открыл рейсы из Львова в три итальянских города.
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