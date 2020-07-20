Авиакомпания Wizz Air намерена в августе и октябре запустить шесть рейсов из пяти аэропортов Украины в города Италии. А начиная с марта 2021-го, будут запущены еще 11 маршрутов.

Об этом сообщает avianews.com.

Так, маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы по четыре направления, из Харькова — два маршрута, а из Запорожья один.

Киев:

Болонья — с 29 марта (3 раза в неделю);

Венеция (Тревизо) — с 14 августа 2020 года (3 раза в неделю);

Катания — с 29 марта (2 раза в неделю);

Милан (Мальпенса) — с 28 марта (4 раза в неделю);

Неаполь — с 14 августа 2020 года (3 раза в неделю);

Рим (Фьюмичино) — с 28 марта (5 раз в неделю).

Львов:

Верона — с 29 марта (2 раза в неделю);

Катания — с 30 марта (2 раза в неделю);

Милан (Мальпенса) — с 14 августа 2020 года (2 раза в неделю);

Рим (Чампино) — с 16 августа (2 раза в неделю).

Одесса:

Болонья — с 30 марта (2 раза в неделю);

Венеция (Тревизо) — с 29 марта (2 раза в неделю);

Милан (Мальпенса) — с 29 марта (2 раза в неделю);

Рим (Фьюмичино) — с 29 марта (2 раза в неделю).

Харьков:

Венеция (Тревизо) — с 30 марта (2 раза в неделю);

Милан (Мальпенса) — с 26 октября 2020 года (2 раза в неделю).

Запорожье:

Милан (Мальпенса) — с 27 октября 2020 года (2 раза в неделю).

Ранее "Страна" писала, что лоукостер Ryanair открыл рейсы из Львова в три итальянских города.

Также мы рассказывали, что SkyUp отменил три направления по Украине.