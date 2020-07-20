В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Глава государства поставил перед ним задачу по минимизации влияния коронавирусного кризиса на экономику страны.

Трансляцию представления главы НБУ в Facebook вел Офис президента.

По словам Зеленского, Шевченко, должен решать задачи по минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорению выхода из этого кризиса.

Кроме того, президент сообщил, что, по его мнению, Кирилл Шевченко полностью соответствует тем качествам, которыми должен обладать руководитель Нацбанка.

"Сложно сосчитать, сколько раз звучал тезис о том, что глава НБУ должен быть независимым. Как президент Украины полностью это поддерживаю. Кроме независимости, у главы НБУ должно быть еще как минимум три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек", – сказал Зеленский.

По словам президента, во время обсуждения с профессиональным сообществом потенциальной кандидатуры на пост главы НБУ кандидатура экс-главы правления "Укргазбанка" Шевченко звучала чаще всего.

"У него опыт более 20 лет, прошел все ступеньки в банковском деле. Кроме того, стал главой Укргазбанка через фактически первый прозрачный конкурс, по новым правилам корпоративного управления в государственном банке. Все это, а также успешный кейс Укргазбанка под его руководством доказывают, что он действительно является тем профессионалом, в котором нуждается и Национальный банк Украины, и наша экономика, и, собственно, вся наша страна", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, во время непростой финансовой ситуации в мире и в Украине НБУ может возглавить только действительно смелый и уверенный в себе человек.

Напомним, "Страна" разбиралась, кто такой новый глава НБУ Кирилл Шевченко и чего от него ждать.

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