ДНК-экспертиза установила, что тело, которое 17 июля передали Украине на Донбассе, принадлежит погибшему военному медику сержанту Николаю Илину.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, - это погибший медик сержант Николай Илин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания памяти павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве 22 июля", - сказано в сообщении.

Также в штабе ООС подтвердили, что Николай Илин действительно был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВС Украины.

"Согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, 14 июля в ВСУ заявили, что сепаратисты на Донбассе обстреляли группу эвакуации погибшего бойца и забрали его тело. Жертвой обстрела стал военный медик.

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