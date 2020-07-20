Десятки представителей российской политической и бизнес-элиты еще в апреле текущего года получили доступ к экспериментальной вакцине от инфекции Covid-19. Речь идет о вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Как отмечается, по словам научного работника, который предпочел оставить свое имя в тайне, вакцину вводили сотням человек. Он подтвердил личности десятков из них, но они тоже не разрешили раскрыть свои имена.

Так, среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья, а также топ-менеджеры компании "Русал". Предложение о вакцинации было сделано и компании "ФосАгро", оно еще рассматривается.

Сообщатся, что один из топ-менеджеров, которому сделали прививку, сказал, что решил рискнуть, чтобы "жить нормальной жизнью и не отказываться от деловых встреч". По его словам, он не испытывал побочных эффектов. Другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после прививок.

По информации агенства, все добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины и отслеживали реакцию организма. Отмечается, что программа вакцинации была легальной, но ее не афишировали, иначе желающих было бы слишком много, заявил неназванный научный работник в разговоре с агентством.

Как сообщается, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине от Covid-19. Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также отрицает информацию.

"Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи", - сказал Тарасов.

В Минздраве также заявили, что вакцина в гражданский оборот не выпущена, а тестируется лишь на добровольцах, официально включенных в испытания.

Напомним, в апреле Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. В мае директор и сотрудники центра имени Гамалеи нелегально испытали на себе это лекарство от Covid-19. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала это грубым нарушением.

Позже директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов заявил, что вакцина успешно прошла клинические испытания. Они начались 18 июня. При этом людей разделили на две группы: участники первой получили одну дозу вакцины, второй - две. Стоит отметить, что первую группу добровольцев выписали из больницы в среду, 15 июля, а вторую должны были сегодня - 20 июля.